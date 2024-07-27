Доплата до пенсії: хто отримає надбавку у серпні
27 липня 2024, 19:27Читать новость на русском
Пенсіонери, які мають особливі заслуги перед державою, зможуть отримати надбавку до Дня Незалежності. Для цього треба подати спеціальну заявку.
Кому дадуть надбавку до виплат
Надбавка складе від 450 до 3 100 гривень, залежно від статусу пенсіонера.
Читайте також Мінімальна пенсія в Україні фактично не покриває базових потребНагадаємо! Надбавки до Дня Незалежності регулюються Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".
Кому дадуть надбавку:
- Пенсіонери отримають допомогу разом із пенсією у серпні без додаткового звернення.
- Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де ці громадяни проходять службу або працюють. Для отримання виплати потрібно подати заяву через вебпортал ПФУ.
- Також кошти отримають громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу чи працюють. Для отримання грошей потрібно подати заяву до ПФУ. Виплату проведуть за місцем проживання на поточний рахунок у банку.
Яким буде розмір доплат
- учасники війни, колишні вʼязні концтаборів та гетто, особи, які були примусово вивезені на роботи – 450 гривень;
- члени сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій – 650 гривень;
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні вʼязні концтаборів – 1 000 гривень;
- особи інвалідністю внаслідок війни III групи – 2 700 гривень;
- особи з інвалідністю внаслідок війни II групи – 2 900 гривень;
- ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з I групою інвалідності через війну – 3 100 гривень.