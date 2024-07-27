Кому дадуть надбавку до виплат
Надбавка складе від 450 до 3 100 гривень, залежно від статусу пенсіонера.
Читайте також Мінімальна пенсія в Україні фактично не покриває базових потреб
Кому дадуть надбавку:
- Пенсіонери отримають допомогу разом із пенсією у серпні без додаткового звернення.
- Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де ці громадяни проходять службу або працюють. Для отримання виплати потрібно подати заяву через вебпортал ПФУ.
- Також кошти отримають громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу чи працюють. Для отримання грошей потрібно подати заяву до ПФУ. Виплату проведуть за місцем проживання на поточний рахунок у банку.
Яким буде розмір доплат
- учасники війни, колишні вʼязні концтаборів та гетто, особи, які були примусово вивезені на роботи – 450 гривень;
- члени сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій – 650 гривень;
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні вʼязні концтаборів – 1 000 гривень;
- особи інвалідністю внаслідок війни III групи – 2 700 гривень;
- особи з інвалідністю внаслідок війни II групи – 2 900 гривень;
- ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з I групою інвалідності через війну – 3 100 гривень.