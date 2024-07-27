Кому дадут надбавку к выплатам

Надбавка составит от 450 до 3 100 гривен, в зависимости от статуса пенсионера.

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Кому дадут надбавку:

  • Пенсионеры получат помощь вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.
  • Ветеранам войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где эти граждане проходят службу или работают. Для получения выплаты нужно подать заявление через вебпортал ПФУ.
  • Также средства получат граждане, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу или работают. Для получения денег нужно подать заявление в ПФУ. Выплату проведут по месту жительства на текущий счет в банке.

Каким будет размер доплат

  • участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которые были принудительно вывезены на работы – 450 гривен;
  • члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен;
  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 1 000 гривен;
  • лица с инвалидностью вследствие войны III группы – 2 700 гривен;
  • лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 2 900 гривен;
  • те, кто имеет особые заслуги перед Родиной, и лица с I группой инвалидности из-за войны – 3 100 гривен.