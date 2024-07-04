У серпні пенсіонери отримають суттєву доплату до пенсії

Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України в серпні. Для цього потрібно подати заяву на отримання разової грошової допомоги до 1 серпня.

Хто матиме надбавку до пенсії

Залежно від статусу пенсіонера, виплати становитимуть від 450 до 3100 гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Читайте також Пенсіонери можуть залишитися без коштів на картках: про що треба знати усім

Таку можливість забезпечують Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" передбачають разову грошову допомогу до Дня Незалежності.

Хто може мати виплату:

Пенсіонери отримають допомогу разом із пенсією у серпні без додаткового звернення.

А ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де ці громадяни проходять службу або працюють. Для отримання виплати потрібно подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду України.

Також кошти отримають громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами і не проходять службу чи працюють. Для отримання грошей потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Виплату проведуть за місцем проживання на поточний рахунок у банку.

Яким буде розмір виплати

Розмір допомоги залежить від статусу отримувача: