Урядовці готують масштабний перегляд соціальних стандартів, який напряму вплине на доходи людей поважного віку. Вже незабаром правила нарахування фінансових бонусів за роки сумлінної праці зазнають відчутних змін.

Кому пощастить отримати підвищену доплату

З 1 січня 2027 року пенсіонери з великим страховим стажем зможуть розраховувати на більшу надбавку до своїх щомісячних виплат. Це стане реальністю завдяки закладеному в проєкт державного бюджету зростанню прожиткового мінімуму, про що йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду.

Якщо Верховна Рада ухвалить документ, максимальний розмір бонусу за кожен понаднормовий рік роботи автоматично піде вгору.

Право на таку фінансову підтримку мають українці, чий офіційний стаж перевищує встановлені державою норми.

Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, цей поріг становить понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок. Якщо ж ви вийшли на заслужений відпочинок до цієї дати, вимоги значно м'якші: 25 років для чоловіків і 20 для жінок.

Зверніть увагу! Для тих, хто продовжує працювати на пенсії, діє суворе правило. Навіть в умовах зростання прожиткового мінімуму, вашу доплату за стаж заморожують на тому рівні, який діяв на момент призначення виплат. Перерахунок з урахуванням нових, вищих показників проведуть лише після вашого офіційного звільнення з роботи.

Що це означає для вашого гаманця та як рахуватимуть гроші

За кожен повний рік такого "зайвого" стажу держава додає 1% від розміру вашої пенсії, але ця сума жорстко прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і не може перевищувати 1% від нього. У проєкті бюджету на 2027 рік уряд пропонує підняти цей мінімум із нинішніх 2595 до 2878 гривень.

Відповідно, гранична вартість одного року понаднормового стажу зросте з 25,95 до 28,78 гривні.

Наприклад! Якщо жінка відпрацювала 40 років замість обов'язкових 30, її щомісячна доплата за 10 років надстажу складе майже 288 гривень замість поточних 259 гривень.

Проте варто пам'ятати важливий нюанс: якщо ваша основна пенсія нижча за прожитковий мінімум, фактична доплата розраховуватиметься саме від неї і буде дещо меншою.

Які ще зміни чекають на пенсіонерів та що відомо з передісторії

Дискусії навколо соціальних стандартів на 2027 рік тривають вже кілька місяців, адже підвищення прожиткового мінімуму потягне за собою зростання й інших виплат. Зокрема, мінімальна пенсія автоматично збільшиться на 283 гривні, а учасники бойових дій почнуть отримувати вищу надбавку, яка зросте до 719 гривень на місяць.

Як вже повідомлялося раніше, держава також продовжує виплачувати вікові надбавки, які гарантують від 300 до 570 гривень щомісяця для громадян віком від 70 років. Водночас для колишніх держслужбовців, прокурорів та суддів готують жорсткіші умови – їхні спеціальні пенсії можуть суттєво урізати через застосування понижувальних коефіцієнтів.