Кому посчастливится получить повышенную доплату

С 1 января 2027 года пенсионеры с большим страховым стажем смогут рассчитывать на большую надбавку к своим ежемесячным выплатам. Это станет реальностью благодаря заложенному в проект государственного бюджета росту прожиточного минимума, о чем говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

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Если Верховная Рада примет документ, максимальный размер бонуса за каждый сверхнормативный год работы автоматически увеличится.

Право на такую финансовую поддержку имеют украинцы, чей официальный стаж превышает установленные государством нормы.

Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, этот порог составляет более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. Если же вы вышли на заслуженный отдых до этой даты, требования значительно мягче: 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Обратите внимание! Для тех, кто продолжает работать на пенсии, действует строгое правило. Даже в условиях роста прожиточного минимума вашу доплату за стаж замораживают на том уровне, который действовал на момент назначения выплат. Перерасчет с учетом новых, более высоких показателей проведут только после вашего официального увольнения с работы.

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Что это означает для вашего кошелька и как будут рассчитывать деньги

За каждый полный год такого "лишнего" стажа государство добавляет 1% от размера вашей пенсии, но эта сумма жестко привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и не может превышать 1% от него. В проекте бюджета на 2027 год правительство предлагает повысить этот минимум с нынешних 2595 до 2878 гривен.

Соответственно, предельная стоимость одного года сверхнормативного стажа вырастет с 25,95 до 28,78 гривны.

Например! Если женщина отработала 40 лет вместо обязательных 30, ее ежемесячная доплата за 10 лет сверхнормативного стажа составит почти 288 гривен вместо нынешних 259 гривен.

Однако стоит помнить важный нюанс: если ваша основная пенсия ниже прожиточного минимума, фактическая доплата будет рассчитываться именно от нее и будет несколько меньше.

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Какие еще изменения ждут пенсионеров и что известно из предыстории

Дискуссии вокруг социальных стандартов на 2027 год продолжаются уже несколько месяцев, ведь повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост и других выплат. В частности, минимальная пенсия автоматически увеличится на 283 гривны, а участники боевых действий начнут получать более высокую надбавку, которая вырастет до 719 гривен в месяц.

Как уже сообщалось ранее, государство также продолжает выплачивать " возрастные надбавки ", которые гарантируют от 300 до 570 гривен ежемесячно гражданам в возрасте от 70 лет. В то же время для бывших госслужащих, прокуроров и судей готовятся более жесткие условия – их " специальные пенсии " могут существенно сократить из-за применения понижающих коэффициентов.