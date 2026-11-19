Кого коснутся новые финансовые ограничения

С 1 января 2027 года государство планирует применить понижающие коэффициенты к специальным пенсиям, превышающим десять прожиточных минимумов. Этот шаг ударит по кошелькам бывших госслужащих, прокуроров и судей, о чем говорится в законопроекте № 16000 о Государственном бюджете Украины на 2027 год.

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В то же время военнослужащим не стоит беспокоиться, ведь на их выплаты эти жесткие правила не будут распространяться.

Как именно будет работать механизм сокращения

Речь идет не о полной отмене выплат, а о четком регулировании излишков. Если специальная пенсия превысит установленный предел, к сумме превышения будет применен специальный коэффициент.

Это приведет к тому, что фактическая сумма, которая поступит на банковскую карту пенсионера, будет значительно меньше первоначального расчета.

Обратите внимание! Точный перечень выплат еще формируется, но механизм заработает сразу, если Верховная Рада поддержит бюджетный документ в нынешней редакции.

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Какие правила и лимиты действуют для спецпенсий сейчас

Напомним, что с 1 января 2026 года общий максимальный размер пенсии в Украине уже ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 25 950 гривен. Однако для судей, прокуроров, ученых и ликвидаторов аварии на ЧАЭС действуют отдельные законы, позволяющие начислять значительно более крупные суммы.

На период военного положения правительство уже ввело понижающие коэффициенты от 10% до 50% для привилегированных категорий. Например, если рассчитанная спецпенсия составляет 30 тысяч гривен, то к части от 25 950 до 28 545 гривен применяется коэффициент 0,5, а к остальной части – 0,4, в результате чего человек получает на руки около 27 829 гривен.