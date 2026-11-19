Кого торкнуться нові фінансові обмеження

З 1 січня 2027 року держава планує застосувати понижувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, які перевищують десять прожиткових мінімумів. Цей крок вдарить по гаманцях колишніх держслужбовців, прокурорів та суддів, про що йдеться у законопроєкті № 16000 про Державний бюджет України на 2027 рік.

Adv

Водночас військовослужбовцям хвилюватися не варто, адже на їхні виплати ці жорсткі правила не поширюватимуться.

Як саме працюватиме механізм урізання

Йдеться не про тотальне скасування виплат, а про чітке регулювання надлишку. Якщо спеціальна пенсія перетне встановлену межу, до суми перевищення застосують спеціальний коефіцієнт.

Це зробить фактичну суму, яка надійде на банківську картку пенсіонера, значно меншою за початковий розрахунок.

Зауважте! Точний перелік виплат ще формується, але механізм запрацює одразу, якщо Верховна Рада підтримає бюджетний документ у нинішній редакції.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які правила та ліміти діють для спецпенсій зараз

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року загальний максимальний розмір пенсії в Україні вже обмежений 10 прожитковими мінімумами і становить 25 950 гривень. Проте для суддів, прокурорів, науковців та ліквідаторів аварії на ЧАЕС діють окремі закони, які дозволяють нараховувати значно більші суми.

На період воєнного стану уряд вже запровадив понижувальні коефіцієнти від 10% до 50% для привілейованих категорій. Наприклад, якщо розрахована спецпенсія становить 30 тисяч гривень, то до частини від 25 950 до 28 545 гривень застосовують коефіцієнт 0,5, а до решти – 0,4, у результаті чого людина отримує на руки близько 27 829 гривень.