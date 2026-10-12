Жовтневий бонус до пенсії: кому з українців нададуть сотні гривень до пенсії

У жовтні загального підвищення виплат для пенсіонерів не передбачається. Але деякі українці гарантовано отримають доплату до пенсій.

Кому перерахують виплати у жовтні

Головна умова для такої підтримки – загальна сума пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 гривні, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Така доплата до пенсії у жовтні 2026 року "стартує" з моменту досягнення людиною 70-річного віку і зростає поступово.

Пенсіонерам від 70 до 74 років держава нараховує 300 гривень.

Для громадян віком від 75 до 79 років ця сума становить 456 гривень.

Максимальний "бонус" – 570 гривень – передбачений саме для тих, хто перетнув 80-річний рубіж.

Слід додати, що у перший місяць після дня народження виплату розраховують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця. Тобто повну суму можна отримати, якщо особа народилася саме 1-го числа.

Крім того, система автоматично підтягує дані з Державного реєстру застрахованих осіб. Тому й звертатися до Пенсійного фонду для того, аби оформити доплату до пенсії, не потрібно.

Нагадаємо, що непрацюючі пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну надбавку. Вона становить 150 гривень.

Також літні люди можуть отримати доплату у сумі 1 300 гривень. Головна умова для отримання коштів – наявність на утриманні непрацездатних членів родини.