Кому будут перечислены выплаты в октябре

Главное условие для получения такой поддержки – общая сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 гривен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Такая доплата к пенсии в октябре 2026 года "стартует" с момента достижения человеком 70-летнего возраста и постепенно увеличивается.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет государство начисляет 300 гривен.

Для граждан в возрасте от 75 до 79 лет эта сумма составляет 456 гривен.

Максимальный "бонус" – 570 гривен – предусмотрен именно для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж.

Следует добавить, что в первый месяц после дня рождения выплата рассчитывается пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца. То есть полную сумму можно получить, если человек родился именно 1-го числа.

Кроме того, система автоматически получает данные из Государственного реестра застрахованных лиц. Поэтому обращаться в Пенсионный фонд для оформления доплату к пенсии не требуется.

Напомним, что неработающие пенсионеры, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную надбавку. Она составляет 150 гривен.

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Также пожилые люди могут получить доплату в размере 1 300 гривен. Главное условие для получения средств – наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.