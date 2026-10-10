Кого саме позбавлять доплат до пенсії

Право на щомісячну фінансову надбавку втрачають люди, які набудуть статусу "Почесний донор України" після 26 січня 2026 року. Для цієї категорії громадян більше не передбачена регулярна доплата до пенсії, про що офіційно попереджає Пенсійний фонд.

Водночас нововведення не означає тотального скасування виплат для всіх. Пенсіонери, які встигли або встигнуть отримати звання почесного донора до вказаної дати, зберігають за собою право на встановлену законом надбавку. Вони й надалі отримуватимуть ці гроші разом із основною пенсією без жодних змін.

Нагадаємо! Розмір цієї доплати становить 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума дорівнюватиме 259,50 гривні на місяць.

Які умови отримання статусу та інші вікові бонуси

Щоб стати почесним донором, українцям необхідно безоплатно здати 40 доз цільної крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові. Варто зазначити, що скасування пенсійної надбавки для нових донорів не позбавляє їх інших гарантій, зокрема права на звільнення від роботи в день донації та додаткового оплачуваного вихідного.

Окрім донорських виплат, пенсіонерам в Україні автоматично нараховують вікові надбавки, якщо їхня основна пенсія не перевищує встановлений ліміт.

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Як повідомлялося раніше, громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а після досягнення 80-річного віку ця сума зростає до 570 гривень щомісяця.