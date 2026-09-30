Кому у жовтні автоматично збільшать виплати

Вже з 1 жовтня громадяни, які досягли 70-річного віку, почнуть отримувати щомісячну вікову надбавку до своєї основної пенсії. Розмір цієї фінансової підтримки становить від 300 до 570 гривень залежно від віку, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

Сума доплати чітко прив'язана до вашого віку і зростає разом із ним. Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно держава доплачує 300 гривень щомісяця. Ті, кому виповнилося від 75 до 79 років, отримують 456 гривень, а після досягнення 80-річного ювілею виплата зростає до 570 гривень.

Важливий нюанс для вашого гаманця: ці суми не плюсуються між собою. Коли ви переходите до наступної вікової групи, держава просто встановлює новий розмір компенсації. Наприклад, у день вашого 75-річчя пенсія збільшиться не на повні 456 гривень, а лише на різницю між двома надбавками – тобто на 156 гривень.

Чому вікову надбавку можуть не призначити

Сам факт святкування ювілею ще не гарантує поповнення рахунку, адже існує жорсткий фінансовий ліміт. Головною перепоною для отримання грошей є загальний розмір вашого пенсійного забезпечення. Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями та доплатами за стаж перевищує 10 340,35 гривні хоча б на одну копійку, ця компенсація не призначається.

Важливо! Також варто пам'ятати про особливості першого місяця виплат. Нарахування починається рівно з дня вашого народження. Якщо ви народилися 20 числа, то в перший місяць отримаєте доплату лише за дні, що залишилися до кінця місяця, а вже з листопада сума надійде у повному обсязі. Звертатися до ПФУ не потрібно – система все рахує автоматично.

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Програму вікових доплат уряд запровадив для послідовного захисту найбільш уразливих категорій літніх громадян в умовах економічних викликів. Спочатку таку підтримку отримали особи віком від 80 років, після чого ініціативу розширили на категорії 75+ та 70+, зафіксувавши граничний поріг доходу. Нагадаємо, що масштабна загальна індексація пенсій цього року вже відбулася 1 березня, коли виплати українцям підвищили на 12,1%. Вікові ж надбавки індексації не підлягають і залишаються на фіксованому рівні.

До речі, ми писали, що майже 1 300 гривень додатково до пенсії можуть отримувати окремі українці. Йдеться не про загальне підвищення виплат, а про спеціальну надбавку, право на яку залежить від кількох умов.