Кому в октябре автоматически увеличат выплаты

Уже с 1 октября граждане, достигшие 70-летнего возраста, начнут получать ежемесячную возрастную надбавку к своей основной пенсии. Размер этой финансовой поддержки составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста, о чем официально сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма доплаты четко привязана к вашему возрасту и растет вместе с ним. Пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет включительно государство доплачивает 300 гривен ежемесячно. Те, кому исполнилось от 75 до 79 лет, получают 456 гривен, а после достижения 80-летнего юбилея выплата увеличивается до 570 гривен.

Важный нюанс для вашего кошелька: эти суммы не суммируются между собой. Когда вы переходите в следующую возрастную группу, государство просто устанавливает новый размер компенсации. Например, в день вашего 75-летия пенсия увеличится не на полные 456 гривен, а лишь на разницу между двумя надбавками – то есть на 156 гривен.

Почему возрастную надбавку могут не назначить

Сам факт празднования юбилея еще не гарантирует пополнение счета, ведь существует жесткий финансовый лимит. Главным препятствием для получения денег является общий размер вашего пенсионного обеспечения. Если совокупная пенсия вместе со всеми индексациями и доплатами за стаж превышает 10 340,35 гривны хотя бы на одну копейку, эта компенсация не назначается.

Важно! Также стоит помнить об особенностях первого месяца выплат. Начисление начинается ровно со дня вашего рождения. Если вы родились 20-го числа, то в первый месяц получите доплату только за дни, оставшиеся до конца месяца, а уже с ноября сумма поступит в полном объеме. Обращаться в ПФУ не нужно – система все рассчитывает автоматически.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Программу возрастных доплат правительство ввело для последовательной защиты наиболее уязвимых категорий пожилых граждан в условиях экономических вызовов. Сначала такую поддержку получили лица в возрасте от 80 лет, после чего инициативу расширили на категории 75+ и 70+, зафиксировав предельный порог дохода. Напомним, что масштабная общая индексация пенсий в этом году уже состоялась 1 марта, когда выплаты украинцам повысили на 12,1%. Возрастные надбавки же индексации не подлежат и остаются на фиксированном уровне.

Кстати, мы писали, что Некоторые украинцы могут получать почти 1 300 гривен в дополнение к пенсии. Речь идет не об общем повышении выплат, а о специальной надбавке, право на которую зависит от нескольких условий.