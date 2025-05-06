Яка має бути пенсія, щоб отримувати доплату від ООН

ООН надає деяким українським пенсіонерам спеціальну доплату. Ця допомога доступна лише тим особам, що живуть у зоні активних чи потенційних бойових дій.

Хто може отримати спеціальну доплату від ООН у 2025

Доплата від ООН виплачується лише пенсіонерам, що мають пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Також важливою умовою для отримання цієї допомоги є те, що пенсіонер не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій. Йдеться про період з 1 березня 2023 року.

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Який розмір цієї доплати

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Вона рівна різниці між 3 250 та сумою пенсії.

Розберемося на прикладі, уявимо, що пенсійна виплата особи – 2 900 гривень. Відповідно, ця доплата складає – 350 гривень.

Зверніть увагу! Ця доплата нараховується автоматично з урахуванням даних, що розміщені в реєстрах.