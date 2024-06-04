Розмір однієї із доплат до пенсії збільшився: хто отримає підвищену виплату у червні

Українські пенсіонери отримають доплату за понаднормовий стаж. Після підвищення прожиткового мінімуму у 2024 році, розмір доплати також зріс.

Хто може отримати доплату за стаж

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком та мають понаднормовий стаж – можуть отримувати доплату до пенсії. Згідно з українським законодавством, вона нараховується за кожен рік понаднормового стажу.

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При цьому, розмір стажу повинен перевищувати 30 років для жінок та 35 років для чоловіків у тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року.

Який розмір доплати у 2024 році

Якщо особа вийшла на пенсію до жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж для чоловіків рахують після 25 років стажу, а для жінок – після 20 років.

Доплата за понаднормовий стаж не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. А її, своєю чергою, встановлюють виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому, максимальна сума компенсації може становити 708 гривень.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у 2024 році в Україні становить – 2 361 гривню.

Таким чином, доплата за один рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні. Однак ця доплата виплачується лише тим пенсіонерам, чия пенсія перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.