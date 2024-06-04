Кто может получить доплату за стаж
Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту и имеют сверхурочный стаж – могут получать доплату к пенсии. Согласно украинскому законодательству, она начисляется за каждый год сверхурочного стажа.
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При этом, размер стажа должен превышать 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин у тех, кто вышел на пенсию после октября 2011 года.
Какой размер доплаты в 2024 году
Доплата за сверхурочный стаж не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту. А ее, в свою очередь, устанавливают исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом, максимальная сумма компенсации может составлять 708 гривен.
Таким образом, доплата за один год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны. Однако эта доплата выплачивается только тем пенсионерам, чья пенсия превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.