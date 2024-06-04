Кто может получить доплату за стаж

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту и имеют сверхурочный стаж – могут получать доплату к пенсии. Согласно украинскому законодательству, она начисляется за каждый год сверхурочного стажа.

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При этом, размер стажа должен превышать 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин у тех, кто вышел на пенсию после октября 2011 года.

Заметьте! Если лицо вышло на пенсию до октября 2011 года, то сверхурочный стаж для мужчин считают после 25 лет стажа, а для женщин – после 20 лет.

Какой размер доплаты в 2024 году

Доплата за сверхурочный стаж не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту. А ее, в свою очередь, устанавливают исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом, максимальная сумма компенсации может составлять 708 гривен.

Обратите внимание! Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность в 2024 году в Украине составляет – 2 361 гривну.

Таким образом, доплата за один год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны. Однако эта доплата выплачивается только тем пенсионерам, чья пенсия превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.