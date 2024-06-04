Хто може отримати доплату за стаж
Пенсіонери, які отримують пенсію за віком та мають понаднормовий стаж – можуть отримувати доплату до пенсії. Згідно з українським законодавством, вона нараховується за кожен рік понаднормового стажу.
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При цьому, розмір стажу повинен перевищувати 30 років для жінок та 35 років для чоловіків у тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року.
Який розмір доплати у 2024 році
Доплата за понаднормовий стаж не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. А її, своєю чергою, встановлюють виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому, максимальна сума компенсації може становити 708 гривень.
Таким чином, доплата за один рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні. Однак ця доплата виплачується лише тим пенсіонерам, чия пенсія перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.