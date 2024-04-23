Хто отримає надбавку за понаднормовий стаж у 2024 році

Українці можуть отримувати доплату за понаднормовий стаж. У 2024 році розмір доплати за додатковий стаж не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком.

Доплата за понаднормовий стаж

Українські пенсіонери зі стажем, що перевищує встановлену норму, мають право на отримання доплати. Ця доплата розраховується за кожен рік роботи, виконаний понад законодавчо необхідний мінімум.

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Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на отримання доплати за додатковий стаж мають:

чоловіки, які мають понад 35 років стажу;

жінки зі стажем понад 30 років.

Такі доплати призначаються пенсіонерам, які отримують пенсію за віком.

Які доплати за стаж у 2024 році

Зафіксоване збільшення прожиткового мінімуму з 2 093 гривень до 2 361 гривні призвело до зростання розміру доплати з 20,93 гривні до 23,61 гривні.

! Ця сума нараховується за кожен рік роботи, виконаний понад встановлену законом норму страхового стажу. Наприклад, якщо пенсіонер має п'ять додаткових років стажу, його доплата складе 118,05 гривні.

Варто зазначити, що доплата обчислюється на основі прожиткового мінімуму, якщо розмір пенсії пенсіонера перевищує цей мінімум. Якщо ж пенсія нижча за мінімальну виплату, розмір доплати буде пропорційно менший.

Також важливо зазначити, що пенсіонерам, які все ще працюють, доплата за стаж понад встановлену норму буде перерахована лише після їхнього звільнення. Це означає, що будь-які зміни в прожитковому мінімумі, які впливають на розмір доплати, застосовуватимуться після того, як вони припинять свою трудову діяльність.