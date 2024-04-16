Надбавки за стаж: чому українці не отримають цю доплату у квітні

У квітні зростуть виплати одразу декількох категорій пенсіонерів. Однак, не всі відчують підвищення одразу.

Як зміняться пенсії працюючих пенсіонерів

Деякі пенсіонери продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок. Тому вони можуть отримати спеціальну надбавку за понаднормовий стаж.

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Перерахунок виплат працюючих пенсіонерів мав розпочатися з 1 квітня 2024 року. Проте самі доплати будуть отримані уже у червні.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють у ПФУ

Важливою умовою для перерахунку є те, що пенсіонер набув щонайменше 24 місяці стажу. Зараз ця доплата складає 23,61 гривні за кожен рік.

У кого ще зростуть пенсії у квітні

Також у квітні зміняться гарантовані виплати осіб старше 65 років, які мають повний стаж. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати.

З 1 квітня заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Мінімальна пенсія громадян старше 65 років, що набули повний стаж, відповідно, складає 3 200 гривень.

Гарантована пенсія осіб, які мають повний стаж і при цьому вони старше 65 років, складає 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.