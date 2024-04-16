Хто має право на продовження виплат

Оновлення в законодавстві дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати допомогу ще шість місяців. Це, зокрема, вразливі категорії, які потребують соцвиплат.

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Загалом серед отримувачів виплат, є три категорії ВПО:

особи, виплати яким продовжуються автоматично;

особи, яким необхідно подати заяву для продовження виплат на себе;

особи, яким виплати продовжують на всю сім'ю за заявою одного з членів сім’ї.

Хто має подати заяву

Неповнолітні діти до 18 років, які:

прибули без супроводу законних представників;

перебувають у сім’ях патронатних вихователів;

діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу серед ВПО.

Заяву в інтересах дитини можуть подати:

Особа, що перебуває у сімейних або родинних відносинах з дитиною, при наявності документа, який підтверджує такі відносини, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

Особа, уповноважена батьками або іншими законними представниками на супровід дитини, за наявності письмової заяви одного з законних представників, завіреної органом опіки та піклування;

Особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без батьківського піклування, за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування;

Патронатний вихователь або інші відповідні особи.

Патронатний вихователь:

Заяву необхідно подати особисто. Допомога надається на період, поки дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя, але не більше ніж на шість місяців.

Вагітні жінки:

Вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (або 27-го тижня для тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС) також подають заяву особисто. Документи, що підтверджують непрацездатність, включають запис у Реєстрі медичних висновків або відповідну довідку з медичного закладу.

Особи з інвалідністю ІІІ групи:

Заява подається особисто. Виплати продовжуються, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яка отримує допомогу, за останні три місяці або за минулий квартал не перевищує 9 444 гривні на місяць.

Особи, які втратили працездатність:

Заява подається особисто. Виплати продовжуються за умови, що середньомісячний дохід на одного отримувача допомоги за останні три місяці чи минулий квартал не перевищує 9 444 грн. Це стосується осіб пенсійного віку, які не отримують пенсії через недостатній стаж.

Особи з тяжкими формами захворювань:

Заяву потрібно подати особисто, незалежно від наявності встановленої інвалідності. Діагноз підтверджується формами 027/о та/або 028/о.

Студенти:

Студенти до 23 років, які навчаються денно чи за дуальною формою і не мають власних сімей, можуть подати заяву на допомогу, якщо фактично проживають окремо від батьків.

Важливо! Якщо заява однієї з вищевказаних категорій осіб буде схвалена, допомогу буде продовжено безпосередньо для заявника. Члени його сім'ї зможуть продовжити отримання виплат на загальних умовах, але для цього їм необхідно подати окрему заяву.