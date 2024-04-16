Кому доступна надбавка за віком

Така доплата надається громадянам старше 70 років. Основною умовою є те, що загальний розмір пенсійної виплати особи складає не більш як 10 340,35 гривні.

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Зараз надбавка за віком складає:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Вікова доплата нараховується автоматично. Ця надбавка додається до основного розміру пенсії.

Які ще надбавки можуть отримати українці

Працюючі пенсіонери можуть отримати надбавку за кожен рік новонабутого стажу. Така доплата нараховується автоматично, після планового перерахунку. Надбавка за кожен рік стажу зараз складає 23,61 гривні (1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Також українцям надається доплата до пенсії від ООН. Для її отримання пенсіонер має відповідати таким критеріям:

щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень;

особа не має отримувати жодну міжнародну допомогу та виплати для ВПО;

громадянин проживає на прифронтових територіях або у зоні бойових дій.

Розмір надбавки від ООН вираховується індивідуально, для цього від 3 250 гривень потрібно відняти суму пенсії. Отримана різниця і є доплатою. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 3 тисячі гривень, його надбавка – 250 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка від ООН не може бути меншою за 100 гривень.