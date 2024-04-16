Кому доступна надбавка по возрасту

Такая доплата предоставляется гражданам старше 70 лет. Основным условием является то, что общий размер пенсионной выплаты лица составляет не более 10 340,35 гривны.

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Сейчас надбавка по возрасту составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Возрастная доплата начисляется автоматически. Эта надбавка добавляется к основному размеру пенсии.

Какие еще надбавки могут получить украинцы

Работающие пенсионеры могут получить надбавку за каждый год новоприобретенного стажа. Такая доплата начисляется автоматически, после планового перерасчета. Надбавка за каждый год стажа сейчас составляет 23,61 гривны (1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Также украинцам предоставляется доплата к пенсии от ООН. Для ее получения пенсионер должен соответствовать следующим критериям:

ежемесячная пенсия меньше 3 250 гривен;

лицо не должно получать никакой международной помощи и выплаты для ВПЛ;

гражданин проживает на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий.

Размер надбавки от ООН высчитывается индивидуально, для этого от 3 250 гривен нужно вычесть сумму пенсии. Полученная разница и является доплатой. Например, если пенсионер получает пенсию 3 тысячи гривен, его надбавка – 250 гривен.

Обратите внимание! Надбавка от ООН не может быть меньше 100 гривен.