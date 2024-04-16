Кто имеет право на продление выплат
Обновления в законодательстве позволит внутренне перемещенным лицам получать помощь еще шесть месяцев. Это, в частности, уязвимые категории, которые нуждаются в соцвыплатах.
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Всего среди получателей выплат, есть три категории ВПЛ:
- лица, выплаты которым продолжаются автоматически;
- лица, которым необходимо подать заявление для продолжения выплат на себя;
- лица, которым выплаты продолжают на всю семью по заявлению одного из членов семьи.
Кто должен подать заявление
Несовершеннолетние дети до 18 лет, которые:
- прибыли без сопровождения законных представителей;
- находятся в семьях патронатных воспитателей;
- дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семьи родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа среди ВПЛ.
Заявление в интересах ребенка могут подать:
- Лицо, находящееся в семейных или родственных отношениях с ребенком, при наличии документа, подтверждающего такие отношения, выданного службой по делам детей по месту обращения;
- Лицо, уполномоченное родителями или другими законными представителями на сопровождение ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей, заверенного органом опеки и попечительства;
- Лицо, в семью которого временно устроено ребенка, оставшегося без родительской опеки, при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве;
- Патронатный воспитатель или другие соответствующие лица.
Патронатный воспитатель:
Заявление необходимо подать лично. Помощь предоставляется на период, пока ребенок находится в семье патронатного воспитателя, но не более чем на шесть месяцев.
Беременные женщины:
Беременные женщины после 30-й недели беременности (или 27-й недели для тех, кто пострадал от аварии на ЧАЭС) также подают заявление лично. Документы, подтверждающие нетрудоспособность, включают запись в Реестре медицинских заключений или соответствующую справку из медицинского учреждения.
Лица с инвалидностью III группы:
Заявление подается лично. Выплаты продолжаются, если среднемесячный доход на одного члена семьи, которая получает помощь, за последние три месяца или за прошлый квартал не превышает 9 444 гривны в месяц.
Лица, которые потеряли трудоспособность:
Заявление подается лично. Выплаты продолжаются при условии, что среднемесячный доход на одного получателя помощи за последние три месяца или прошлый квартал не превышает 9 444 грн. Это касается лиц пенсионного возраста, которые не получают пенсии из-за недостаточного стажа.
Лица с тяжелыми формами заболеваний:
Заявление нужно подать лично, независимо от наличия установленной инвалидности. Диагноз подтверждается формами 027/о и/или 028/о.
Студенты:
Студенты до 23 лет, которые учатся денно или по дуальной форме и не имеют собственных семей, могут подать заявление на помощь, если фактически проживают отдельно от родителей.