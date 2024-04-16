Як зміняться пенсії працюючих пенсіонерів
Деякі пенсіонери продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок. Тому вони можуть отримати спеціальну надбавку за понаднормовий стаж.
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Перерахунок виплат працюючих пенсіонерів мав розпочатися з 1 квітня 2024 року. Проте самі доплати будуть отримані уже у червні.
Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,
– пояснюють у ПФУ
Важливою умовою для перерахунку є те, що пенсіонер набув щонайменше 24 місяці стажу. Зараз ця доплата складає 23,61 гривні за кожен рік.
У кого ще зростуть пенсії у квітні
Також у квітні зміняться гарантовані виплати осіб старше 65 років, які мають повний стаж. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати.
З 1 квітня заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Мінімальна пенсія громадян старше 65 років, що набули повний стаж, відповідно, складає 3 200 гривень.