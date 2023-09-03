Надбавка до пенсії: як збільшити розмір своїх виплат
Українці мають змогу збільшити свої виплати шляхом різноманітних надбавок. Додаткові виплати надаються через вік, за особливі заслуги та за станом здоров'я.
Як підвищити розмір пенсії
Далеко не всі українські пенсіонери отримують високу пенсію. Зараз мінімальний розмір пенсійних виплат становить 2 093 гривні – для працюючих осіб. Збільшити розмір пенсії можна завдяки доплатам.
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На які надбавки можуть розраховувати українські пенсіонери
- Вікова
Ця виплата надається відповідно до віку.
- 300 гривень – від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень від 75 грн до 80 років,
- 570 грн – для осіб старше 80 років.
Така надбавка нараховується автоматично у місяць, коли особа досягла певного віку.
- За дітей
Якщо на утриманні пенсіонера знаходяться особи до 18 років, він має право на додаткові виплати у розмірі 150 гривень на дитину.
Для оформлення цієї допомоги потрібно звернутися зі спеціальною заявою у ПФУ.
- За стаж
Згідно з теперішнім законодавством, якщо кількість стажу у жінок перевищує 30 років, у чоловіків – 35 років, такі громадяни мають право на доплату. Для них, пенсійна виплата збільшується на 1% від пенсії за кожен рік, проте ця сума не має бути більшою за 1% від мінімального розміру пенсії за віком.
- За донорство
Цю доплату можуть отримати виключно ті громадяни, що мають статус почесного донора. Розмір виплати – 258,9 гривні.Зауважте! Статус почесного донора мають змогу отримати ті громадяни, які безкоштовно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.