Как повысить размер пенсии
Далеко не все украинские пенсионеры получают высокую пенсию. Сейчас минимальный размер пенсионных выплат составляет 2 093 гривны – для работающих лиц. Увеличить размер пенсии можно благодаря доплатам.
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На какие надбавки могут рассчитывать украинские пенсионеры
- Возрастная
Эта выплата предоставляется в соответствии с возрастом.
- 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен от 75 грн до 80 лет,
- 570 грн – для лиц старше 80 лет.
Такая надбавка начисляется автоматически в месяц, когда человек достиг определенного возраста.
- За детей
Если на иждивении пенсионера находятся лица до 18 лет, он имеет право на дополнительные выплаты в размере 150 гривен на ребенка.
Для оформления этой помощи следует обратиться со специальным заявлением в ПФУ.
- За стаж
Согласно действующему законодательству, если количество стажа у женщин превышает 30 лет, у мужчин – 35 лет, такие граждане имеют право на доплату. Для них пенсионная выплата увеличивается на 1% от пенсии за каждый год, однако эта сумма не должна быть больше 1% от минимального размера пенсии по возрасту.
- За донорство
Эту доплату могут получить исключительно граждане, имеющие статус почетного донора. Размер выплаты – 258,9 грн.