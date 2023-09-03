Як підвищити розмір пенсії
Далеко не всі українські пенсіонери отримують високу пенсію. Зараз мінімальний розмір пенсійних виплат становить 2 093 гривні – для працюючих осіб. Збільшити розмір пенсії можна завдяки доплатам.
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На які надбавки можуть розраховувати українські пенсіонери
- Вікова
Ця виплата надається відповідно до віку.
- 300 гривень – від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень від 75 грн до 80 років,
- 570 грн – для осіб старше 80 років.
Така надбавка нараховується автоматично у місяць, коли особа досягла певного віку.
- За дітей
Якщо на утриманні пенсіонера знаходяться особи до 18 років, він має право на додаткові виплати у розмірі 150 гривень на дитину.
Для оформлення цієї допомоги потрібно звернутися зі спеціальною заявою у ПФУ.
- За стаж
Згідно з теперішнім законодавством, якщо кількість стажу у жінок перевищує 30 років, у чоловіків – 35 років, такі громадяни мають право на доплату. Для них, пенсійна виплата збільшується на 1% від пенсії за кожен рік, проте ця сума не має бути більшою за 1% від мінімального розміру пенсії за віком.
- За донорство
Цю доплату можуть отримати виключно ті громадяни, що мають статус почесного донора. Розмір виплати – 258,9 гривні.