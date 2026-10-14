Підвищення пенсій для УБД: скільки доплачуватимуть ветеранам з 2027 року

Держава готує важливі зміни у фінансовому забезпеченні громадян з особливим статусом. Вже незабаром показник, від якого залежить розмір щомісячної підтримки, планують суттєво переглянути.

Кому та на скільки підвищать виплати

З 1 січня 2027 року учасники бойових дій (УБД) почнуть отримувати вищу надбавку до пенсії, яка зросте з нинішніх 648 гривень до 719 гривень на місяць. Це станеться завдяки закладеному в проєкт держбюджету підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 878 гривень.

Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ветерани мають право на щомісячну доплату в розмірі 25% від цього показника.

Як ветеранам оформити додаткові гроші

Зазвичай Пенсійний фонд України (ПФУ) призначає такі надбавки автоматично під час оформлення пенсії за віком. Проте, якщо виплати не нараховуються, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до найближчого відділення ПФУ.

Для успішного оформлення знадобиться чіткий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД та військовий квиток. Також фахівці можуть попросити довідку про участь в обороні країни та папери, що підтверджують трудовий стаж.

Якщо пенсіонер вирішить повернутися на військову службу, то нарахування призначеної пенсії не скасують, а після звільнення – переглянуть, враховуючи додатковий термін служби,

– зазначають фахівці.

Варто пам'ятати, що жінки також можуть отримувати доплати за особливі заслуги перед Україною, які становлять від 35% до 40% від прожиткового мінімуму.

Які ще зміни у соцвиплатах чекають на українців

Окрім перерахунку пенсій, держава готує масштабну реформу всієї системи підтримки. Як вже повідомлялося, парламент підтримав закон про впровадження базової соціальної допомоги (БСД), який набуде чинності 1 січня 2028 року, про що пише 24 Канал.

Розмір такої допомоги вираховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї, орієнтуючись на її реальні потреби та сукупний дохід. Перехід на нову систему буде добровільним, тому ті, хто захоче залишити старі формати виплат, зможуть це зробити без жодних втрат для власного гаманця.