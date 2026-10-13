Що відомо про базову соціальну допомогу

Її виплачуватимуть замість розрізнених грошових виплат, про що пояснюється на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Ухвалення закону дає старт переходу до нової моделі підтримки, у якій орієнтуватиметься на реальні потреби родини,

– йдеться у повідомленні.

Замість розрізнених виплат базова соціальна допомога обʼєднує підтримку в єдину, більшу щомісячну суму для таких людей:

малозабезпечених;

одиноких матерів;

багатодітних родин;

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

осіб без права на пенсію.

Слід додати, що перехід буде добровільним. А раніше призначені види державної соціальної допомоги продовжуватимуть виплачуватися.

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Головна мета базової соціальної допомоги – дати родинам дієві можливості для подолання складних обставин. Закон поєднує грошові виплати із соціальними послугами та сприянням зайнятості, забезпечуючи сім’ям шлях до економічної незалежності.

Що саме зміниться для громадян

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Допомога розраховується на родину з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану членів сім’ї. Але вона не призначається окремо кожному члену сім’ї за різними критеріями.

Зокрема, розмір БСД вираховується індивідуально для кожної сімʼї – як різниця між базовою величиною для родини та її середньомісячним сукупним доходом.

Крім того, законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами. Соціальний менеджер забезпечуватиме оцінювання потреб та організацію ведення випадку. Водночас для непрацюючих працездатних членів сім’ї передбачатиметься персоналізована підтримка для повернення до економічної активності.

Зауважте! Також родина отримує доступ до індивідуального плану підтримки на рівні громади.

Залежно від потреб це може бути послуга раннього втручання для сімей із малюками, соціальний супровід, денний догляд чи догляд вдома, консультування, а також соціальна адаптація та підтримка під час інклюзивного навчання,

– зазначили у відомстві.

Денис Улютін також пояснив, що адресності соціальної допомоги є частиною зобов’язань України на шляху до ЄС і в межах співпраці з МВФ. А ухвалення закону про БСД також є умовою для виділення 200 мільйонів доларів бюджетного фінансування соціальних виплат Світовим банком у межах проєкту SPIRIT.

Закон підтримали 247 народних депутатів. Він набуде чинності 1 січня 2028 року.