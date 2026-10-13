Что известно о базовой социальной помощи

Ее будут выплачивать вместо разрозненных денежных выплат, о чем говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Принятие закона дает старт переходу к новой модели поддержки, в которой основное внимание будет уделяться реальным потребностям семьи,

– говорится в сообщении.

Вместо разрозненных выплат базовая социальная помощь объединяет поддержку в единую, более крупную ежемесячную сумму для следующих категорий граждан:

малообеспеченных;

одиноких матерей;

многодетных семей;

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

лиц, не имеющих права на пенсию.

Следует добавить, что переход будет добровольным. А ранее назначенные виды государственной социальной помощи будут по-прежнему выплачиваться.

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Украины Главная цель базовой социальной помощи – предоставить семьям реальные возможности для преодоления сложных обстоятельств. Закон сочетает денежные выплаты с социальными услугами и содействием занятости, обеспечивая семьям путь к экономической независимости.

Что именно изменится для граждан

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Помощь рассчитывается на семью с учетом среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения членов семьи. Но она не назначается отдельно каждому члену семьи по разным критериям.

В частности, размер БСП рассчитывается индивидуально для каждой семьи – как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Кроме того, законопроект сочетает денежную поддержку с социальными услугами. Социальный менеджер будет обеспечивать оценку потребностей и организацию ведения дела. В то же время для неработающих трудоспособных членов семьи будет предусмотрена персонализированная поддержка для возвращения к экономической активности.

Обратите внимание! Также семья получает доступ к индивидуальному плану поддержки на уровне общины.

В зависимости от потребностей это может быть услуга раннего вмешательства для семей с маленькими детьми, социальное сопровождение, дневной уход или уход на дому, консультирование, а также социальная адаптация и поддержка во время инклюзивного обучения,

– отметили в ведомстве.

Денис Улютин также пояснил, что адресность социальной помощи является частью обязательств Украины на пути в ЕС и в рамках сотрудничества с МВФ. А принятие закона о БСП также является условием для выделения 200 миллионов долларов бюджетного финансирования социальных выплат Всемирным банком в рамках проекта SPIRIT.

Закон поддержали 247 народных депутатов. Он вступит в силу 1 января 2028 года.