Доплати до пенсії в 65 років: чи мають пенсіонери на них право
Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, повинні отримувати пенсію, що складає не менше 40% від їхньої заробітної плати. Чи можливі до неї доплати, читайте далі.
Чи мають доплати 65-річні пенсіонери
У випадку, якщо пенсія 65-річної особи менша за ці 40% від мінімальної заробітної плати, то тоді їй автоматично нараховують доплату до зазначеного мінімуму. Таким чином, коли мінімальна зарплата дорівнює 8 000 гривень, мінімальна пенсія має становити 3 200 гривень. Проте, фактично вона складає 3 370 гривень.
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Зверніть увагу! У такому випадку доплата до пенсії встановлюється автоматично, тобто не потребує особистого звернення до ПФУ.
Варто зазначити, що після досягнення 70-річного віку пенсіонери мають право на автоматичну доплату за віком. Розмір цієї надбавки залежить від віку отримувача пенсії і з часом зростає. Зокрема:
- пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.
- пенсіонери від 75 до 79 років – 456 гривень.
- пенсіонери старші за 80 років – 570 гривень.