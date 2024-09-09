Имеют ли доплаты 65-летние пенсионеры

В случае, если пенсия 65-летнего лица меньше этих 40% от минимальной заработной платы, то тогда ей автоматически начисляют доплату до указанного минимума. Таким образом, когда минимальная зарплата равна 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен. Однако, фактически она составляет 3 370 гривен.

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Обратите внимание! В таком случае доплата к пенсии устанавливается автоматически, то есть не требует личного обращения в ПФУ.

Стоит отметить, что после достижения 70-летнего возраста пенсионеры имеют право на автоматическую доплату по возрасту. Размер этой надбавки зависит от возраста получателя пенсии и со временем растет. В частности: