Скільки коштує страховий стаж

Ціни на купівлю стажу у 2024 році досить високі. Наприклад, за один місяць страхового стажу потрібно буде сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.

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Таким чином, за один рік стажу доведеться заплатити 21 480 гривень.

Важливо! Пенсіонери мають можливість самостійно вибирати частоту та розмір внесків, і ці внески можуть бути зроблені не тільки за себе, але й за інших осіб.

Купити страховий стаж можуть: