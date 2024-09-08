Скільки коштує страховий стаж
Ціни на купівлю стажу у 2024 році досить високі. Наприклад, за один місяць страхового стажу потрібно буде сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.
Читайте також Інформація для пенсіонерів: чи очікувати на індексацію пенсії цієї осені
Таким чином, за один рік стажу доведеться заплатити 21 480 гривень.
Важливо! Пенсіонери мають можливість самостійно вибирати частоту та розмір внесків, і ці внески можуть бути зроблені не тільки за себе, але й за інших осіб.
Купити страховий стаж можуть:
- Особи, які проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні.
- Люди передпенсійного віку, які мають недостатній страховий стаж для отримання пенсії.
- Особи з низьким рівнем офіційного доходу, які бажають збільшити розмір своєї пенсії в майбутньому.