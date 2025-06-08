Хто не зможе отримати доплату до пенсії після 65 років

В Україні вийти на пенсію можна у різний вік залежно від кількості страхового стажу. Саме стаж і вік виходу на пенсію визначають, якою буде щомісячна виплата.

Що впливає на отримання доплати на пенсію

Частина українців не може претендувати на пенсію через брак необхідного страхового стажу. У Пенсійному фонді пояснюють: вимоги до стажу залежать від віку, у якому людина планує виходити на пенсію, передає 24 Канал.

Читайте також Чи можна отримувати пенсію, не маючи страхового стажу

Українці, які до 65 років не змогли накопичити щонайменше 15 років страхового стажу, права на пенсію, надбавки або доплати – не мають. У такому випадку вони можуть отримувати лише соціальну допомогу від держави.

Важливо! Соціальна пенсія визначається за окремим порядком.

Які вимоги до виходу на пенсію у червні 2025 року

У 2025 році в Україні залишаються актуальними оновлені вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.

Зокрема, щоб оформити виплати у 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. У 63 роки від 21 року, а у 65 – щонайменше 15 років.