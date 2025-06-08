Что влияет на получение доплаты на пенсию

Часть украинцев не может претендовать на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа. У Пенсионном фонде объясняют: требования к стажу зависят от возраста, в котором человек планирует выходить на пенсию, передает 24 Канал.

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Украинцы, которые до 65 лет не смогли накопить не менее 15 лет страхового стажа, права на пенсию, надбавки или доплаты – не имеют. В таком случае они могут получать только социальную помощь от государства.

Важно! Социальная пенсия определяется по отдельному порядку.

Какие требования к выходу на пенсию в июне 2025 года

В 2025 году в Украине остаются актуальными обновленные требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

В частности, чтобы оформить выплаты в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года стажа. В 63 года от 21 года, а в 65 – не менее 15 лет.