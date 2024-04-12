Доплати до пенсії за інвалідністю: як оформити виплати

ООН надає спеціальну доплату для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Допомога реалізується в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як отримати виплату

Щоб отримати вказану доплату, окремо подавати заяву непотрібно: список осіб, які відповідають вказаним категоріям, визначається представниками Мінсоцполітики. Допомога автоматично перераховується через визначені банківські установи.

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Отже, такі громадяни зможуть автоматично отримати додаткові кошти у випадку, якщо:

Мають щомісячну пенсію меншу за 3250 гривень. Не мають інших державних соціальних виплат (наприклад, допомога для ВПО, грошова підтримка від інших міжнародних установ); Перебувають на неокупованій території України.

Який розмір доплати

Військова адміністрація Київської області повідомляє, що протягом лютого 2024 року цю допомогу передали близько 17 тисячам осіб. Загальна сума отриманих доплат становить30 мільйонів гривень.

Як відомо, мінімальний розмір доплати, який може отримати особа, становить 100 гривень. Розмір доплати визначається як різниця між 3250 гривень та сумою пенсії.

Наприклад, якщо пенсіонер щомісячно отримує 3000 гривень, його сума – 250 гривень.

Ці виплати надходитимуть щонайменше впродовж 3 місяців. Наразі програма фінансується Німеччиною, Європейським Союзом та Швецією з додатковими внесками інших донорів.