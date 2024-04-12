Як отримати виплату

Щоб отримати вказану доплату, окремо подавати заяву непотрібно: список осіб, які відповідають вказаним категоріям, визначається представниками Мінсоцполітики. Допомога автоматично перераховується через визначені банківські установи.

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Таким чином, такі громадяни зможуть автоматично отримати додаткові кошти у випадку, якщо:

  1. Мають щомісячну пенсію меншу за 3250 гривень.
  2. Не мають інших державних соціальних виплат (наприклад, допомога для ВПО, грошова підтримка від інших міжнародних установ);
  3. Перебувають на неокупованій території України.

Який розмір доплати

Як відомо, мінімальний розмір доплати, який може отримати особа – становить 100 гривень. Розмір доплати визначається як різниця між 3250 гривень та сумою пенсії.

Ці виплати надходимуть щонайменше впродовж 3 місяців. Наразі програма фінансується Німеччиною, Європейським Союзом та Швецією, з додатковими внесками інших донорів.