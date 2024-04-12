Чтобы получить указанную доплату, отдельно подавать заявление не нужно: список лиц, которые соответствуют указанным категориям, определяется представителями Минсоцполитики. Помощь автоматически перечисляется через определенные банковские учреждения.

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Таким образом, такие граждане смогут автоматически получить дополнительные средства в случае, если:

Имеют ежемесячную пенсию меньше 3250 гривен. Не имеют других государственных социальных выплат (например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений); Находятся на неоккупированной территории Украины.

Интересно! Военная администрация Киевской области сообщает, что в течение февраля 2024 года эту помощь передали около 17 тысячам человек. Общая сумма полученных доплат составляет 30 миллионов гривен.

Какой размер доплаты

Как известно, минимальный размер доплаты, который может получить лицо – составляет 100 гривен. Размер доплаты определяется как разница между 3250 гривен и суммой пенсии.

Заметьте! Например, если пенсионер ежемесячно получает 3000 гривен, его сумма – 250 гривен.

Эти выплаты будут поступать как минимум в течение 3 месяцев. Сейчас программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией, с дополнительными взносами других доноров.