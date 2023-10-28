Надбавки до пенсій: як українці можуть збільшити розмір своїх виплат

В Україні діє система пенсійних надбавок. Деякі з них надаються автоматично, як, наприклад, вікова, є і ті, які оформлюються індивідуально.

Як надбавки до пенсії є в Україні

Пенсіонер може отримати грошову допомогу понад 800 гривень, якщо він звернеться у ПФУ. Для нарахування цієї доплати громадянин має документально підтвердити свої особливі потреби. Йдеться про необхідність додатково догляду соціальним працівником, недостатнє фінансове забезпечення та значні проблеми зі здоров’ям.

Читайте також Як зміняться соцвиплати з 1 листопада

Які ще надбавки можуть отримати українські пенсіонери:

Вікова

Ця доплата нараховується автоматично у місяць, коли громадянин досягає вказаного віку:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Якщо пенсія була нарахована до того, як особа святкує день народження, то надбавка додаватиметься з наступного місяця.

За дітей

У випадку, коли пенсіонер самостійно виховує неповнолітню особу, він може оформити надбавку у розмірі 150 гривень. Умовою надання доплати є те, що дитина проживає на території заявника.

Розмір пенсій в Україні

Зараз середній розмір пенсійних виплат в українців складає 5 350 гривень. У ПФУ опублікували статистику, відповідно до якої пенсіонери в Україні мають такі пенсії:

до 2 000 гривень – 0,6%;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

більш як 10 000 гривень – 10,4%.

Мінімальна пенсія в Україні зараз – 2 093 гривні, максимальна – 20 930 гривень.