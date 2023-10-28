Как надбавки к пенсии есть в Украине

Пенсионер может получить денежную помощь более 800 гривен, если он обратится в ПФУ. Для начисления этой доплаты гражданин должен документально подтвердить особые потребности. Речь идет о необходимости дополнительного ухода социальным работником, недостаточном финансовом обеспечении и значительных проблемах со здоровьем.

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Какие еще надбавки могут получить украинские пенсионеры:

Возрастная

Эта доплата начисляется автоматически в месяц, когда гражданин достигает указанного возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Если пенсия была начислена до того, как лицо празднует день рождения, то надбавка будет прибавляться со следующего месяца.

За детей

В случае, когда пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего, он может оформить надбавку в размере 150 гривен. Условием предоставления доплаты является то, что ребенок проживает на территории заявителя.

Размер пенсий в Украине

Сейчас средний размер пенсионных выплат у украинцев составляет 5 350 гривен. В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой у пенсионеров в Украине такие пенсии:

до 2 000 гривен – 0,6%;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

более 10 000 гривен – 10,4%.

Минимальная пенсия в Украине сейчас – 2093 гривны, максимальная – 20 930 гривен.