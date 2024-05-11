Надбавки до пенсії у червні: у кого зростуть виплати на понад 500 гривень

11 травня 2024, 12:28
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Джерело:

ПФУ

За допомогою спеціальних надбавок пенсіонери можуть значно збільшити свої виплати. Деяким доплати нададуть уже у червні.

Хто отримає вікову надбавку

Вікова доплата до пенсії надається пенсіонерам старше 70 років. Головною умовою є те, що їхні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.

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Розмір надбавки за віком зараз такий:

  • особи від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка додається до пенсії автоматично. Тобто звертатись особисто у ПФУ непотрібно.

Яка доплата від ООН зараз

Пенсіонери, які мають пенсійні виплати менші за 3 250 гривень можуть отримати надбавку до пенсії від ООН. Така доплата нараховується автоматично. Важливими умовами для отримання цієї надбавки є:

  • проживання у потенційних або активних зонах бойових дій;
  • відсутність виплат для ВПО та допомоги міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Станом на тепер, йдеться про жителів таких областей:

  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Чернігівська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Сумська.

Розмір доплати до пенсії рівний різниці від 3 250 та пенсією, яку має особа. Тобто, якщо пенсійна виплата громадянина 3 тисячі гривень, його надбавка – 250 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка від ООН не може бути менша за 100 гривень.
Автор: Анастасія Зорик