Кто получит возрастную надбавку

Возрастная доплата к пенсии предоставляется пенсионерам старше 70 лет. Главным условием является то, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.

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Размер надбавки по возрасту сейчас такой:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка добавляется к пенсии автоматически. То есть обращаться лично в ПФУ не нужно.

Какая доплата от ООН сейчас

Пенсионеры, которые имеют пенсионные выплаты меньше 3 250 гривен могут получить надбавку к пенсии от ООН. Такая доплата начисляется автоматически. Важными условиями для получения этой надбавки являются:

проживание в потенциальных или активных зонах боевых действий;

отсутствие выплат для ВПЛ и помощи международных организаций с 1 марта 2023 года.

По состоянию на теперь, речь идет о жителях таких областей:

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Черниговская;

Луганская;

Донецкая;

Харьковская;

Запорожская;

Сумская.

Размер доплаты к пенсии равен разнице от 3 250 и пенсией, которую имеет лицо. То есть, если пенсионная выплата гражданина 3 тысячи гривен, его надбавка – 250 гривен.

Обратите внимание! Надбавка от ООН не может быть меньше 100 гривен.