Кто получит возрастную надбавку
Возрастная доплата к пенсии предоставляется пенсионерам старше 70 лет. Главным условием является то, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.
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Размер надбавки по возрасту сейчас такой:
- лица от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Такая надбавка добавляется к пенсии автоматически. То есть обращаться лично в ПФУ не нужно.
Какая доплата от ООН сейчас
Пенсионеры, которые имеют пенсионные выплаты меньше 3 250 гривен могут получить надбавку к пенсии от ООН. Такая доплата начисляется автоматически. Важными условиями для получения этой надбавки являются:
- проживание в потенциальных или активных зонах боевых действий;
- отсутствие выплат для ВПЛ и помощи международных организаций с 1 марта 2023 года.
По состоянию на теперь, речь идет о жителях таких областей:
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Черниговская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Запорожская;
- Сумская.
Размер доплаты к пенсии равен разнице от 3 250 и пенсией, которую имеет лицо. То есть, если пенсионная выплата гражданина 3 тысячи гривен, его надбавка – 250 гривен.