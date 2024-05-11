Хто отримає вікову надбавку
Вікова доплата до пенсії надається пенсіонерам старше 70 років. Головною умовою є те, що їхні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.
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Розмір надбавки за віком зараз такий:
- особи від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Така надбавка додається до пенсії автоматично. Тобто звертатись особисто у ПФУ непотрібно.
Яка доплата від ООН зараз
Пенсіонери, які мають пенсійні виплати менші за 3 250 гривень можуть отримати надбавку до пенсії від ООН. Така доплата нараховується автоматично. Важливими умовами для отримання цієї надбавки є:
- проживання у потенційних або активних зонах бойових дій;
- відсутність виплат для ВПО та допомоги міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.
Станом на тепер, йдеться про жителів таких областей:
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Чернігівська;
- Луганська;
- Донецька;
- Харківська;
- Запорізька;
- Сумська.
Розмір доплати до пенсії рівний різниці від 3 250 та пенсією, яку має особа. Тобто, якщо пенсійна виплата громадянина 3 тисячі гривень, його надбавка – 250 гривень.