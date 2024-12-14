Доплати до пенсії після 65 років: скільки отримають пенсіонери у 2025 році

Пенсіонери, що досягли 65 років, мають право на додаткові виплати від держави. Однак для цього їм також треба мати конкретний трудовий стаж.

Чи отримають доплати пенсіонери у 2025 році

Жінки-пенсіонери повинні мати стаж 30 років, а чоловіки – стаж 35 років.

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Зокрема якщо пенсія людини, яка досягла 65 років, менша за 40% від мінімальної заробітної плати (станом на 2024 рік це 8 000 гривень), то їй автоматично буде нарахована доплата до цього мінімуму. Таке правило працюватиме й у 2025 році.

Зауважте! Тобто людині не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду.

Чи будуть виплати в інших пенсіонерів

У 2025 році виплати отримають не тільки ті літні люди, яким виповнилося 65 років. Йдеться також про такі вікові категорії пенсіонерів:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Ці додаткові виплати до пенсії збережуть й у 2025 році.