Чи отримають доплати пенсіонери у 2025 році
Жінки-пенсіонери повинні мати стаж 30 років, а чоловіки – стаж 35 років.
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Зокрема якщо пенсія людини, яка досягла 65 років, менша за 40% від мінімальної заробітної плати (станом на 2024 рік це 8 000 гривень), то їй автоматично буде нарахована доплата до цього мінімуму. Таке правило працюватиме й у 2025 році.
Зауважте! Тобто людині не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду.
Чи будуть виплати в інших пенсіонерів
У 2025 році виплати отримають не тільки ті літні люди, яким виповнилося 65 років. Йдеться також про такі вікові категорії пенсіонерів:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Зверніть увагу! Ці додаткові виплати до пенсії збережуть й у 2025 році.