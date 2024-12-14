Получат ли доплаты пенсионеры в 2025 году
Женщины-пенсионеры должны иметь стаж 30 лет, а мужчины – стаж 35 лет.
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В частности, если пенсия человека, достигшего 65 лет, меньше 40% от минимальной заработной платы (по состоянию на 2024 год это 8 000 гривен), то ему автоматически будет начислена доплата до этого минимума. Такое правило будет работать и в 2025 году.
Заметьте! То есть человеку не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд.
Будут ли выплаты у других пенсионеров
В 2025 году выплаты получат не только те пожилые люди, которым исполнилось 65 лет. Речь идет также о таких возрастных категориях пенсионеров:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Обратите внимание! Эти дополнительные выплаты к пенсии сохранят и в 2025 году.