Доплати військовим у липні: чи збільшать грошове забезпечення воїнів ЗСУ
- Додаткових виплат військовим у липні 2025 року не планується, але може бути індексація через інфляцію на 100-150 грн.
- Військові можуть отримувати доплати за знищення ворожої техніки, зокрема найбільші суми за кораблі та бойові літаки.
У мережі шириться інформація про додаткові виплати захисникам, які планують нарахувати в липні 2025 року. Насправді збільшувати грошове забезпечення не планують, про деякі виплати військові все ж можуть отримати.
Чи будуть доплати ЗСУ в липні
Враховуючи поточну ситуацію, питання щодо грошового забезпечення набувають масштабного значення повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".
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Проаналізувавши нормативно правові акти, можна дійти висновку, що наразі немає змін щодо виплат грошового забезпечення та складників заробітної плати наших військових,
– каже експертка Олена Воронкова.
Разом з тим Олена Воронкова зазначає, що планується індексація грошового забезпечення через те, що поріг інфляції перетнув межу у 103%. За її словами, відносно цього факту можна дійти висновку, що збільшення відбудеться на суму 100-150 грн.
Попри те що збільшувати грошове забезпечення не збираються, військові можуть отримувати доплату за ліквідацію ворожої техніки.
Доплати за знищену техніку росіян
Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:
- корабель першого рангу – 243 600 гривень;
- корабель другого рангу – 182 700 гривень;
- корабель третього рангу – 121 800 гривень;
- корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;
- бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.
Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї:
- зенітний ракетний комплекс – 121 800 гривень;
- реактивну систему залпового вогню – 60 900 гривень;
- тактичний ракетний комплекс або військовий літак – 54 810 гривень;
- танк, наземну самохідну артилерію, бойовий гелікоптер – 48 720 гривень;
- іншу наземну артилеріу, військовий гелікоптер, протитанковий ракетний комплекс – 42 630 гривень;
- бойову машину піхоти (десанту), бронетранспортер, броньовану розвідувально-дозорну машину – 42 630 гривень;
- інший літальний апарат, оснащений засобами ураження або спостереження (зокрема, безпілотного) – 36 540 гривень;
- переносний зенітний ракетний комплекс – 30 450 гривень;
- судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю понад 5 тисяч тонн – 30 450 гривень;
- судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю до 5 тисяч тонн включно – 24 360 гривень.
Разом з тим захисникам у липні нарахують доплати за успішні виконання бойових завдань у складі військового підрозділу, групи чи частини.