Новий пакет підтримки від ЄС: куди спрямують кошти

Євросоюз виділив 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів на підтримку України. Наголошується, що Кремль має має платити за війну та руйнування.

Допомога України від ЄС

Частину грошей спрямують на нагальні військові та оборонні потреби країни, про що повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, основна частина надходжень допоможе Україні погашати кредити, які надані Європейським Союзом та країнами G7.

В умовах посилення російських атак кожне додаткове джерело фінансування оборони має критичне значення,

– йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Україні, зокрема, необхідні:

боєприпаси;

системи протиповітряної оборони;

ракети;

безпілотники;

інше озброєння, яке допомагає захищати військових, цивільне населення і критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що в європейському депозитарії Euroclear вже перерахували близько 6,6 мільярда євро у межах спеціального внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж надійшов, як очікувалось, у липні 2026 року.

Зокрема, про надходження коштів повідомив 6 серпня чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надання допомоги підтвердила й Урсула фон дер Ляєн.