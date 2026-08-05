Куди спрямують кошти

Про виділення чергової суми підтримки у середу повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, ці кошти Україна використає на посилення оборони та зміцнення стійкості держави на тлі масованих атак ворога.

Корецький наголосив, що російський терор не можна залишати безкарним. А відповіддю на ворожі обстріли має бути посилення України.

За кожен новий злочин Росія має платити. Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили,

– зазначив очільник уряду.

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Що говорять у Євросоюзі

Виділення нової допомоги Україні за рахунок активів Кремля підтвердила і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона засудила жахливі удари й підкреслила, що Росія повинна понести відповідальність за руйнування.

Ми знову прокинулися від новин про жахливі звірства, які Росія чинить, завдаючи повітряних ударів по Україні. Росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала. І ми використовуємо доходи від знерухомлених російських активів, щоб це забезпечити,

– заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару по Києву та Київщині в ніч на 5 серпня 17 людей загинули і десятки постраждали. Руйнувань зазнали магазини "Епіцентр" і "Новус", склади Rozetka, термінали "Нової пошти", розподільчі центри "Сільпо" та інші компанії.