Допомога України від ЄС

Частину грошей спрямують на нагальні військові та оборонні потреби країни, про що повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, основна частина надходжень допоможе Україні погашати кредити, які надані Європейським Союзом та країнами G7.

В умовах посилення російських атак кожне додаткове джерело фінансування оборони має критичне значення,

– йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Україні, зокрема, необхідні:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

боєприпаси;

системи протиповітряної оборони;

ракети;

безпілотники;

інше озброєння, яке допомагає захищати військових, цивільне населення і критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що в європейському депозитарії Euroclear вже перерахували близько 6,6 мільярда євро у межах спеціального внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж надійшов, як очікувалось, у липні 2026 року.

Зокрема, про надходження коштів повідомив 6 серпня чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надання допомоги підтвердила й Урсула фон дер Ляєн.