Допомога України від ЄС
Частину грошей спрямують на нагальні військові та оборонні потреби країни, про що повідомили у Міністерстві оборони України.
Зокрема, основна частина надходжень допоможе Україні погашати кредити, які надані Європейським Союзом та країнами G7.
В умовах посилення російських атак кожне додаткове джерело фінансування оборони має критичне значення,
– йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Україні, зокрема, необхідні:
- боєприпаси;
- системи протиповітряної оборони;
- ракети;
- безпілотники;
- інше озброєння, яке допомагає захищати військових, цивільне населення і критичну інфраструктуру.
Нагадаємо, що в європейському депозитарії Euroclear вже перерахували близько 6,6 мільярда євро у межах спеціального внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж надійшов, як очікувалось, у липні 2026 року.
Зокрема, про надходження коштів повідомив 6 серпня чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надання допомоги підтвердила й Урсула фон дер Ляєн.